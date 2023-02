Le parole di Massimilianoai microfoni di JTV dopo– "Era una partita delicata perché la Fiorentina è una squadra forte che gioca e pressa, poi venivamo da due partite in casa in cui avevamo fatto solo un punto. I ragazzi sono stati bravi a portare a casa la vittoria. Bisogna migliorare alcune situazioni. Ora dobbiamo concentrarci sull’Europa League".– "Hanno fatto bene, abbiamo avuto buone occasioni in velocità, è normale che bisogna migliorare. Poi abbiamo una partita ogni 4 giorni e c’è bisogno di tutti. Oggi hanno giocato, giovedì magari cambierò qualcosa perché dopo 48 ore giocheremo a La Spezia e dovremo essere pronti".– "Ora è migliorato, è maturato, è molto bravo in fase realizzativa ma anche in fase di interdizione. Lui e Locatelli hanno fatto una buona partita, ma stasera tutti. Posso solamente che ringraziarli".– "C'è anima, abbiamo metabolizzato il -15. Ci siamo dati come obiettivo quello di raggiungere le squadre in avanti. In due partite ne abbiamo saltate alcune e ora abbiamo Torino e Udinese che sono a 30 punti, quindi bisogna lavorare per cercare di raggiungerli e superarli".