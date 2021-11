Anche Massimiliano, come, ha parlato ai microfoni di JTV per presentare la sfida di domani tra. "Abbiamo fatto bene ine in parte anche in campionato. Va analizzato, e ne abbiamo già parlato tranquillamente con la squadra, il fatto che 11 dei 15 gol che abbiamo preso sono stati realizzati da squadre che sono dall'undicesimo posto in giù, quindi vuol dire che non abbiamo equilibrio e magari bisogna avere più rispetto quando giochiamo queste partite". E ancora: "Domani è una partita importante, sapevamo che la qualificazione sarebbe passata dal doppio confronto con lo Zenit. All'andata i ragazzi sono stati molto bravi a vincere una partita non semplice, vincere in questa competizione non è facile. Domani avremo una grande occasione e spero che i tifosi ci diano una mano. Nei momenti di difficoltà bisogna avere la capacità di rialzarsi. Questi cinque giorni hanno cambiato il giudizio della squadra e hanno rimesso in discussione tutto".