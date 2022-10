Massimilianoha parlato ai microfoni di JTV alla vigilia di- "In casa avranno un altro atteggiamento, poi sono pericolosi perchè tirano da tutte le parti. Dobbiamo cercare di sfruttare bene le occasioni".– "Ci dovrà essere per forza, veniamo da una brutta sconfitta soprattutto per i gol presi. Capita troppo spesso, ci vuole più attenzione perchè sappiamo che in certi momenti diventiamo vulnerabili".– "Al momento non ho deciso nulla, sceglierò domani mattina. Rientrerà Di Maria, poi vedremo".– "Dopo due vittorie e la sconfitta in quel modo a Milano, dobbiamo ripartire dalle cose semplici, dalla compattezza, dalla voglia di lottare su ogni centimetro perchè quello fa la differenza tra vittoria e sconfitta".