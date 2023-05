Le parole di Massimilianoai microfoni di JTV dopo: "Sono contento perché nel primo tempo la Cremonese ha corso molto chiudendo tutti gli spazi. Noi potevamo andare in vantaggio, cercando di essere più veloci con la palla. Nel secondo tempo abbiamo sbloccato la partita e tutto è diventato più semplice. Ci siamo espressi meglio perché loro sono calati e noi abbiamo aumentato i giri del motore con grandi possibilità negli spazi. È una vittoria bella e meritata che ci serviva.? Vediamo se giovedì riusciremo ad arrivare in finale, noi facciamo il massimo. Speriamo di essere bravi e un pizzico fortunati.? Sono ragazzi giovani che stanno crescendo, ottimi giocatori. È un futuro importante per la Juventus, ma è merito soltanto di chi ha lavorato nel settore giovanile. C’è stata una programmazione lunga, sono i meriti della Juventus.? Deve smaltire questo infortunio, noi lo aspettiamo. Aveva iniziato molto bene e mi dispiace molto".