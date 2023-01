Massimilianoha parlato ai microfoni di JTV dopo– "Eravamo scarichi a livello di energie dopo un periodo così lungo di vittorie, abbiamo ripreso con due successi in cui abbiamo fatto fatica. Abbiamo preso dei gol evitabili per errori tecnici. Dobbiamo stare solo zitti, riprendere a lavorare perché il cammino è lungo e dobbiamo pensare a giovedì che c’è la Coppa Italia".– "Già sul secondo gol loro c’è stata una palla rimasta lì, sul terzo abbiamo lisciato, ma anche il primo è venuto fuori dal niente. Le situazioni sono diventate già negative all’inizio. Capitano queste serate, un po’ per la bravura dell’avversario perché loro sono veramente bravi e un po’ perché noi non siamo stati all’altezza".– "Bisogna ripartire con fiducia, ci sono venti partite da giocare in campionato e degli obiettivi da raggiungere. Purtroppo dobbiamo mettere in campo un'energia diversa in questo tipo di partite. Stavano meglio di noi fisicamente e mentalmente. Purtroppo abbiamo preso gol nei momenti a noi più favorevoli, sono serate segnate dagli episodi. Abbiamo sbagliato troppo".