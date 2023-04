Le parole di Massimilianoa JTV dopo: "Il calcio è questo, è stata una partita equilibrata con occasioni da entrambe le parti. Nel secondo tempo siamo andati in crescendo ed è un buon segnale, dispiace perché a venti secondi dalla fine era un gol evitabile. Bisognava andare più in pressione sul cross e poi c’è stata questa ingenuità.ha saltato un po’ goffamente e la mano è rimasta aperta. Bisogna continuare a lavorare nel velocizzare il possesso, nel primo tempo andavamo troppo a rilento. Sapevamo che era una partita a scacchi, i ragazzi sono stati molto bravi. Quando giochi un doppio confronto, soprattutto ora che non vale più il gol in trasferta, devi vincerne una e pareggiarne una a meno che non ne vinci una con largo margine. Dovremo andare San Siro e cercare di vincere lì. Sono contento della squadra, bisogna reagire a questo imprevisto. Sabato ci rituffiamo nel campionato e allaci ripenseremo tra un mese".