Anche Massimilianoha commentato la vittoria dellacontro ilai microfoni di JTV. Ecco le sue parole: "La differenza l'ha fatta la semplicità con cui abbiamo giocato la partita e la compattezza, senza rincorrere ma andare verso la palla. Chi ha giocato e chi è entrato ha fatto molto bene, per questo sono molto contento ma soprattutto per i ragazzi: venivamo da un mese in cui non vincevamo e ci sembrava impossibile tornare alla vittoria. Abbiamo migliorato nella compattezza, nel fatto di non farsi saltare e nella vittoria dei contrasti, poi c’è da migliorare in alcuni momenti perché non possiamo spaccare le partite".E su Arek: "È un giocatore molto bravo, conosce il calcio e sa giocare, smarcarsi e farsi vedere. Io sono sempre entusiasta di questo tipo di giocatori, sono contento. Anche sulle corsie esterne hanno lavorato bene, in questo momento i cambi sono importanti. Non è questione di 4-4-2 o 3-5-2, ci sono dei modi per difendere in cui si fa fatica, questa sera i ragazzi l’hanno fatto bene.? Non è una squadra facile, sono fisici e ci sarà da battagliare. Però c’è da portarla a casa".