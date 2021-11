Dopo aver parlato in conferenza stampa e ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto anche ai microfoni di JTV per presentare la sfida di domani contro il Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni: "Sarà una bella gara, una tecnica, fisica e contro una formazione forte. Senza Lukaku giocano in maniera diversa, ma se vinci la Champions e sei in testa al campionato inglese vuol dire che sei una bella squadra. Noi dovremo fare una partita pulita tecnicamente, con personalità, cercando di fare molto bene. Le assenze? Fanno parte di una stagione, abbiamo perso alcuni giocatori e ne abbiamo recuperati altri. Quelli che abbiamo sono tutti bravi per poter giocare queste partite".

IL PERCORSO - "Noi dobbiamo pensare alla gara di domani: abbiamo il Chelsea a Londra, da giovedì prepareremo quella di sabato con l'Atalanta. Dobbiamo fare un passettino alla volta per non perdere equilibrio, anzi ritrovarlo. Pensare troppo a lungo termine non è mai vantaggioso. La Juve nelle grandi partite ha sempre fatto prestazioni importanti. L'unica pecca è quando abbiamo giocato contro le squadre medio-piccole, in cui siamo stati un po' al di sotto delle attese".