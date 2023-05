Massimilianoha commentatoanche ai microfoni del sito ufficiale del club. Ecco le sue parole: "Una buona partita, il primo tempo non era facile, la Cremonese chiudeva bene e noi eravamo un po’ lenti nel giro palla. Nella ripresa abbiamo alzato i giri del motore, trovando gli spazi giusti.? Dopo la partita con il Siviglia avevo pensato di farlo giocare, avevo bisogno di un riferimento vicino a. Era un test, per capire come avrebbe funzionato con i ritmi a inizio partita. Dispiace, Paul ha le spalle larghe, lo aspetteremo. Della prestazione di Vlahovic sono contento a livello tecnico, Chiesa è cresciuto molto nella ripresa. Adesso perc’è ottimismo, stiamo bene fisicamente, non sarà facile, ma dobbiamo essere bravi e fortunati. Siamo fiduciosi".