Le parole di Massimilianoai microfoni di JTV dopo– "Il risultato è importante, vincere a La Spezia non è mai facile. Tutte le squadre hanno sofferto e concesso palle gol. Noi nel secondo tempo paradossalmente abbiamo fatto un po’ meglio rispetto al primo dove abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Nel secondo tempo Perin ha fatto uan grandissima parata mentre nel primo abbiamo rischiato poco o niente. Non era facile, Spezia è un campo difficile. La squadra ha sempre prodotto occasioni da gol. Siamo contenti perché comunque siamo arrivati a 32 punti in questa classifica e siamo al settimo posto. E poi abbiamo fatto 47 punti sul campo".– "Il periodo è buono, dispiace per il pareggio di giovedì con il Nantes però il calcio è bello anche per questo e va accettato. Abbiamo subito un contropiede e preso gol su una scivolata di Bremer e ne abbiamo sbagliati tanti. Stasera abbiamo fatto peggio di giovedì e abbiamo vinto la partita. L’obiettivo è cercare vincere, a volte ci riusciamo altre no"."Ho avuto la fortuna di allenare tanti campioni che trasmettono tranquillità nella gestione della palla e agli altri. In questo è straordinario, è tra i più bravi tra quelli che ho allenato. I numeri parlano per lui, ha vinto non so quanti trofei e tutte le finali, è un giocatore straordinario. Avesse qualche anno in meno sarebbe anche più bello e divertente vederlo giocare".– "Kean sta facendo un’ottima stagione. Mi sono arrabbiato molto due partite fa quando è stato fischiato mentre entrava. Fa gol, i numeri sono dalla sua e di questo sono contento. Sono contento anche di Kostic che ha fatto il nono assist stagionale. Perin si è dimostrato e confermato portiere da Juventus. Siamo tutti contenti".