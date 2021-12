Massimilianoè intervenuto ai microfoni di JTV dopo la vittoria dellacontro il. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono soddisfatto del risultato, era importante chiudere l'anno con una vittoria. Abbiamo recuperato qualche punto sull'Atalanta, chiudendo anche con la porta inviolata. Abbiamo rischiato in un paio di occasioni: in una è stato bravo, sull'altra fortunatamente Joao Pedro ha sbagliato. Bisogna essere contenti della serata. Alla ripresa ci sarà un mese importante, in cui ci sarà bisogno di tutti. Torneranno anche gli infortunati. Nelle ultime due settimane abbiamo lavorato meglio. Rispetto alle altre, togliendo le prime tre gare, siamo su numeri giusti per lottare per i primi posti. L'inizio purtroppo ci ha penalizzati".Su: "Sta facendo bene, è sereno e convinto dei suoi mezzi. Credo abbia fatto la migliore partita di quest'anno, nella ripresa ha interpretato bene le mie indicazioni. Ha fatto un gol meraviglioso, ma può migliorare ancora molto, è questione di raggiungere gli obiettivi personali e di squadra".Infine, sul: "Lo vedremo tra gennaio e febbraio. Bisogna giocare ed essere bravi a fare punti negli scontri diretti. Se saremo bravi rosicchieremo punti, altrimenti dobbiamo mantenere inalterato lo svantaggio. Poi ci saranno impegni più agevoli, tra virgolette. Bisogna però migliorare sul gioco e la fase realizzativa".