Massimilianoha parlato ai microfoni di JTV dopo– "Il secondo tempo è stato buono, il primo non tanto. I ragazzi hanno ribattuto colpo su colpo, abbiamo avuto occasioni. Normale che bisogna alzare l’asticella nelle prestazioni, però sono contento di tutti. Stasera ha giocato Rugani da centrale e ha fatto una gara importante, Miretti ha fatto buone cose, Kean ha fatto credo la miglior partita da centravanti. Dobbiamo mantenere questo spirito, profilo basso e non pensare troppo lontano ma soltanto alla partita di venerdì".– "Passaggio meraviglioso di Paredes, sono stati molto bravi. Potevamo fare gol prima, poi abbiamo difeso bene perchè non sono entrati in area".– "Diciamo che corriamo come gli altri ma alla lunga continuiamo e gli altri calano. Loro potevano fare gol prima come potevamo farlo anche noi".– "Riposiamo e poi ci sono tre giorni per preparare la gara. Degli infortunati per Napoli non ci sarà nessuno".– "E’ stata una serata meravigliosa, chiusa splendidamente nel ricordo di Vialli che rimarrà nel cuore di tutti".