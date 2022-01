Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria della Juve contro l'Udinese ai microfoni di JTV. Ecco le sue parole: "L'ho vissuta bene nel primo tempo, non benissimo nel secondo. Nel primo ci siamo dimostrati maturi nonostante i tanti giovani in campo. Abbiamo saputo aspettare e palleggiare, poi nella bella triangolazione, dove è stato bravo Kean, abbiamo trovato il gol. Nella ripresa ci sono state situazioni in cui l'Udinese avrebbe potuto prendere il sopravvento. McKennie ha l'inserimento e il colpo di testa. È uno dei centrocampisti più offensivi e ci dà una mano anche in difesa nel rincorrere gli avversari. Può fare 8 o 10 gol in stagione. Arthur ha fatto un bel primo tempo, poi l'ho tolto perché ha preso un pestone e dopo il giallo ha rischiato. Anche Bentancur ha fatto molto bene. Kulusevski? Come caratteristiche rende al meglio tra le linee, da esterno è più limitato. Ha fatto quello che doveva fare, era già in previsione il cambio a fine primo tempo con Bernardeschi".