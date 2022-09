Massimilianoha parlato ai microfoni di JTV dopo. Ecco il suo commento sul match: "Dopo il vantaggio loro erano un po’ in difficoltà, noi gli abbiamo dato la possibilità di rientrare in partita. Anche oggi abbiamo mancato l’azzannata finale. Nel secondo tempo abbiamo rischiato, potevamo fare meglio, ma bisogna avere pazienza e recuperare giocatori e migliorare la condizione.? Ha qualità, tranquillità nel giocare la palla, possiamo solo migliorare. A Parigi sarà una partita bella da giocare, ma per noi le sfide decisive saranno quelle con il Benfica".