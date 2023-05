Le parole dii a JTV prima di Siviglia-Juve: "Stiamo bene fisicamente, la squadra è in crescita. Devo sciogliere solo gli ultimi dubbi, all’andata abbiamo fatto una buona partita. Sul gol subito c’è stata un po’ di leggerezza, ma il pareggio è stato giusto e meritato.Noi dovremo essere sereni e lucidi, perché in alcuni momenti della partita saremo in difficoltà. Indipendentemente dal risultato però la stagione, soprattutto per la crescita dei ragazzi e come si è sviluppata, momentaneamente è una buona stagione".