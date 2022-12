Massimilianoha commentatoanche ai microfoni di DAZN.– "Le indicazioni erano quelle di una squadra con giocatori che non giocavano da tanto, che venivano dal Mondiale. Bisognava riattaccare la spina, meglio il secondo tempo del primo".– "Bisogna riattaccare la spina, è normale che sia così. Speravo di prendere gol per far tornare tutti ad attaccare la spina. Quando le cose vanno benino può capitare che si allenti la tensione, prendere una rete ci fa bene".– "È un giocatore che viene da dieci mesi di infortunio, ci sono dei momenti normali in cui lavora con certi carichi. Adesso deve ritrovare l’equilibrio e tornare poi alla normalità".– "Non sono preoccupato, sta seguendo la sua tabella di recupero ed è normale che abbia bisogno di tempo".– "Innanzitutto bisogna preparare bene la partita di Cremona, troveremo una squadra molto ben organizzata: questa è la partita più difficile alla ripresa, bisognerà fare una gara cattiva"."Lavoriamo come abbiamo sempre fatto, sono dispiaciuto per quello che è successo perchè ho un forte legame con Agnelli che ha fatto degli anni straordinari qui. Noi però pensiamo al nostro lavoro, per il resto la società è forte e sa cosa fare".– "Io ho sempre collaborato con la dirigenza, con Cherubini siamo in sintonia e lavoriamo sempre per il bene del club. Cerchiamo di fare il meglio possibile perché questo è quello che la proprietà si aspetta da noi".