Il periodo è nero, ma la Juve riparte dalla Champions League, in cui per ora ha ottenuto tre vittorie in tre partite. Il momento più difficile degli ultimi anni da affrontare in ritiro, con i bianconeri che stanno preparando la gara contro lo Zenit San Pietroburgo, in scena domani sera alle 21 all'Allianz Stadium. Un impegno che può dare al club bianconero la certezza aritmetica della qualificazione agli ottavi. La crisi è effettiva, ma Allegri e i suoi cercano una via per uscirne, che passa da atteggiamento, testa e risultati.