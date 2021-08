Un tempo era Juve A-Juve B a Villar Perosa, oggi è sfida tra prima squadra e Under 23 della Juventus alla Continassa. Quello che resta è il gusto della festa in famiglia bianconera, nella quale poter avere un assaggio complessivo del mondo Juve alle porte della nuova stagione.

Domenica inizierà ufficialmente la stagione della squadra di Allegri, con la trasferta di Udine, mentre i ragazzi di mister Zauli faranno visita alla Pergolettese il weekend successivo. Partendo da questi ultimi, sarà interessante vedere tanti talenti juventini alle prese con i grandi: da quelli più in rampa di lancio come Fagioli, Ranocchia e Dragusin (sarà curioso vedere se giocheranno con la prima squadra o con l'U23) a quelli che stanno compiendo il salto da Primavera ad U23 e avranno di fronte mostri sacri come Ronaldo, Chiellini e Dybala.

Oltre ai giovani, riflettori addosso ai big che tutti aspettiamo: come disporrà Allegri il suo attacco composto da CR7, Dybala, Morata, Chiesa, Bernardeschi... e ora Kaio Jorge? Come fa a farli giocare tutti coi giusti equilibri? Poi il centrocampo: Locatelli vedrà già il campo appena arrivato a Torino? Sarà davvero lui il metronomo di cui la Juve aveva bisogno? Bernardeschi si può confermare?

Infine i temi più difensivi e quelli più generali: Cuadrado si limiterà a fare il terzino o avrà spazi più offensivi? Luca Pellegrini ha perso la lotta al posto di vice Alex Sandro con De Sciglio? Che posto potrà avere nella rosa di Allegri ogni singolo elemento?

E queste sono solo alcune tra le domande che i tifosi della Juventus si pongono alle soglie di una nuova stagione come quella che sta prendendo inizio. Domande che rimarranno per i primi mesi della stagione. Ma oggi sul campo della Continassa, in un match dove, ricordiamo, mancheranno gli infortunati Arthur e Rabiot (e McKennie sarà assente per squalifica nella prima di campionato, quindi l'allenatore potrà avere più bisogno di testare altri giocatori) potranno arrivare già degli abbozzi di risposta. PS: ricordiamoci che oggi assisteremo anche all'esordio della nuova terza maglia!