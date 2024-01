. Il centravanti serbo, infatti, ieri non si è allenato con i compagni a causa della febbre e la sua presenza domani contro il Frosinone in Coppa Italia è in dubbio. E' quanto racconta la Gazzetta dello Sport, che spiega come Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a Milik e Yildiz in attacco, anche perché Federico Chiesa continua a lavorare a parte, nonostante il ginocchio non più così gonfio. Non ci sarà, invece, Adrien Rabiot, che ieri ha fatto differenziato, come Iling Junior per un problema al polpaccio.