SOS. Il segnale d’allarme sventola vistoso dalle parti della Continassa e non c’è bisogno di nasconderlo dentro una bottiglia di vetro da accompagnare in acqua da un bagnasciuga. Il reparto offensivo,, non segna. Tra; l’ultimo a poter esultare è stato Moise, andato a segno contro il Verona. Basti pensare, inoltre, che a risultare decisivi nel passaggio del turno in Europa League, contro lo Sporting, sono stati un difensore,, e un centrocampista,A fare i conti, questa mattina, è la Gazzetta dello Sport: “i numeri in attacco non tornano. Basta pensare a quanto stanno costando alla Juventus in termini economici (rapporto stipendio/numero di reti) i gol stagionali di(7 milioni di ingaggio netto/ 11 reti),(3 / 8 reti),(3 / 8 reti),(6/ 8 reti) e(5/ 2 reti). Il conto è salato anche escludendo Federico, che dopo l’infortunio ai legamenti è sì in crescita, ma non ancora sui livelli pre intervento.”.