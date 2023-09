Sospiro collettivo di sollievo. La notte ha portato via il mal di schiena di Dusan, quella forma di lombalgia che era tornata post Lecce e lo aveva messo in dubbio per l'Atalanta. DV9 però si è allenato regolarmente assieme ai compagni di squadra e ora si candida a riprendersi il posto da titolare, con il preventivato ritorno in panchina di Milik, tornando così a fare coppia con Chiesa. Ieri anche Federico ha lavorato a parte ma era previsto, nell’ottica di una pianificazione precisa che prevede questo sistema differenziato, solitamente una volta alla settimana, sottolinea Tuttosport. Lavoro specifico anche per Danilo, Bremer e Fagioli, ma anche in questo caso nessun problema.