La Juve non segna su calcio di punizione da sette mesi. Ossia dal 4 luglio, dal derby di Torino giocatosi alla 30esima giornata di campionato. E' stato Cristiano Ronaldo a siglare il colpo, con una minima partecipazione di Sirigu: all'epoca, sembrò una liberazione. Cristiano, felicissimo per aver sfatato l'ultimo tabù bianconero, si era ripromesso di riprovare ancora e ancora. Di farla diventare un'abitudine, quella del calcio piazzato. Ma poco dopo metà stagione, non si è ancora ripetuto. RONALDO STREGATO - Come riportato da Tuttosport, Ronaldo era arrivato a Torino con uno score di 57 punizioni segnate in carriera. Ma è stato in grado di trasformarne appena una in maglia bianconera. Per carità, può capitare, ci può stare 'incepparsi' persino per un fuoriclasse come lui. A patto che non pretenda - come fa - di calciarle tutte lui. A dir la verità, in pochi possono permettersi questo tipo di pretese: con l'addio di Pjanic, è rimasto Dybala, ma martoriato da infortuni e condizione precaria. Adesso serve un Pirlo ad Andrea Pirlo.