2







di AT

Una sfida contro se stesso, come tante intraprese in carriera. Vinte quasi tutte, che lo hanno portato a scalare i record più vertiginosi della storia del calcio. Ma alla Juventus, Cristiano Ronaldo ne sta perdendo una, quella delle punizioni. Strabiliò sia al Manchester United che al Real Madrid, creando un marchio di fabbrica che in molti hanno provato ad emulare. Quel tiro secco con la palla che non gira, si alza e si abbassa repentinamente, finendo sotto il sette. In bianconero non è mai successo se non per una volta sola, l’anno scorso contro il Torino.



TENTATIVI SU TENTATIVI, MA… - Ci vollero ben 43 tentativi per trovare la prima gioia alla Juve su calcio piazzato. Quel derby di luglio 2020 sembrava il preludio di una lunga serie di magie, invece le cose non sono affatto cambiate, con CR7 che puntualmente calcia forte, contro la barriera. Sono 72 i tentativi del fuoriclasse portoghese nel suo triennio in bianconero, uno solo quello riuscito, con una percentuale realizzativa dell’1.39%. Numeri quasi estranei alla sua immensità, che però dimostrano la sua inefficacia sui calci di punizione e che pongono un interrogativo: quanti gol in più avrebbe fatto la Juve se non tirasse sempre Ronaldo?



IL DATO DEL 2018 - Il calcio di punizione può sbloccare, talvolta decidere le partite. È un fondamentale da sfruttare al meglio se in casa ci sono specialisti del genere. Evidentemente, Ronaldo non lo è più. L’anno scorso c’erano grandi alternative come Pjanic e Dybala, ma calciava quasi sempre lui. Quest’anno non ce ne sono (il bosniaco è stato ceduto al Barcellona, mentre l’argentino ha vissuto una stagione ai box) e a maggior ragione calcia solo lui. Si può immaginare un comprensibile altruismo da parte dei compagni nel concedere, ogni volta, un nuovo tentativo al portoghese. Ma forse, dopo 72 prove, le chance sono esaurite. E pensare che nel 2018 (classifica del CIES Football Observatory) la Juve era seconda in Europa dietro al Girona, con un gol su punizione ogni 354 minuti...