Occhi puntati sulla California dove, dopo l'amichevole contro il, lasi è spostata e sta continuando il suo percorso di preparazione alla stagione che comincerà ufficialmente ad agosto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, sul finire dell'allenamento pomeridiano alla Loyola Marymouth University, Paul Pogba è uscito dal campo zoppicando, interrompendo prima la sessione: "ha smesso di correre improvvisamente, subito dopo un esercizio sulla tecnica, e ha chiesto l’intervento dei sanitari. È rientrato negli spogliatoi aggrappato a due uomini dello staff, con il ginocchio destro zoppicante".. In casa Juve non ci sarebbe preoccupazione, probabile uno o due giorni di recupero; per lo staff medico non sono necessari ulteriori controlli per approfondire la situazione, si tratterebbe solo di un semplice fastidio.