Il tecnico dell'Italia Under 21 Carmine Nunziata ha parlato al sito della FIGC prima della sfida contro la Lettonia, valida per le qualificazioni all'Europeo 2025 di categoria, citando anche Fabio Miretti e Riccardo Turicchia della Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "In vista di questa partita bisogna valutare la condizione fisica dei calciatori, in particolare quella di Turicchia, Baldanzi e Miretti. Le difficoltà sono legate al fatto che siamo a inizio stagione e che lo stato di forma non può essere ottimale".