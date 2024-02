DV9 IN DUBBIO, CHIESA CI SARA'



COPPIA INSOLITA

Lasi prepara a ricevere l'nel posticipo della 24° giornata, nella sfida in programma lunedi sera all'Allianz Stadium. Vincere è l'imperativo, dopo il pareggio contro l'Empoli e la sconfitta contro l'Inter ch ehanno fatto perdere terreno dai nerazzurri e visto accorciare le insegutrici, con il Milan che ora dista solo 4 punti. Ci sono ancora dei dubbi di formazione da risolvere per Massimiliano Allegri, che è ancora in cerca di capire se potrà contare sulle disponibilità dei suoi attaccanti di riferimento., che si era visto anche contro l'Inter ma che aveva accusato un fastidio muscolare, che però è rientrato totalmente nelle ultime ore. Diversa, invece, la situazione di, che si è allenato a parte nella giornata odierna e per capire se potrà prendere parte al match bisognerà attendere le prossime orenella lista dei convocati, ancora alle prese con l'infortunio che lo tormenta da diverse settimane.Ecco che, dunque, potrebbero delinearsi nuovi scenari per quel che riguarda il tandem d'attacco che verrà schierato dal primo minuto, conper affontare la squadra di Cioffi.