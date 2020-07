2









Il limite del gol. 34 tiri senza segnare un gol contro il Cagliari: è un problema? Non lo è secondo Tuttosport, perché una giornata del genere può capitare, anche se non sembra proprio qualcosa di inedito. Comunque, poco tempo dalla festa e allora ci può pure stare. Il problema semmai è un altro. Cioè: è lo stesso, ma in larga scala. La Juve ha effettuato 465 tiri in tutto il campionato (terza per conclusioni tentate dopo l'Atalanta e il Napoli): a segno 75 volte. Solo il quarto miglior attacco.



SERVE CATTIVERIA - Dunque, la finalizzazione è un problema. Che non ha a che vedere con l'aspetto tecnico - la rosa resta di assoluto livello -, bensì con l'aspetto mentale. Sarri, dopo il Lecce, aveva già capito il problema: era il 26 ottobre e accusò la squadra di non essere stata "cattiva, troppa leggerezza nel non concretizzare". Sindrome da pancia piena: anche questo, già visto.