Nemmeno un minuto in campo. Così Paulo Dybala chiuderà la sua sosta per le nazionali. Nonostante il volo per l'Argentina, preso dopo le multiple negatività ai tamponi e l'isolamento nella bolla bianconera, la Joya è destinata a non toccare mai il terreno di gioco. Sì, perché all'infortunio alla coscia, smaltito negli ultimi giorni ma che non gli ha ancora permesso di giocare nella Juve di Pirlo, si è aggiunta la gastroenterite. Ha già saltato la partita di venerdì contro l’Ecuador per un problema gastrointestinale e per la stessa ragione salterà la gara di domani sera in Bolivia. La Joya, infatti, ha anche qualche linea di febbre. Dybala, scrive il Corriere di Torino, si è anche sottoposto a tampone che è risultato negativo. Ma non rientrerà a Torino in anticipo: nelle prossime ore raggiungerà i suoi compagni di Nazionale a La Paz. Farà rientro solo martedì notte sull’aereo privato di Leo Messi. Il numero 10 del Barcellona darà un passaggio a tutti i connazionali che giocano in Europa, questioni di sicurezza. Dybala sarà mercoledì a Torino e tra giovedì e venerdì tornerà ad allenarsi per preparare il Crotone. Il Corriere spiega come non ci siano preoccupazioni né per lo staff tecnico della Juve né per l’argentino in materia di Coronavirus, solo un malanno da smaltire, insieme alla delusione di una stagione cominciata male.