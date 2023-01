Il prossimo punto sarà un punto di partenza. La Juventus deve ripartire anche da un direttore sportivo, ora che per Federicosono arrivati 14 mesi di inibizione. E nel mare del caos societario, i bianconeri dovranno procedere per punti.Come racconta Calciomercato.com, in questo momento la Juventus ha l'urgenza di trovare al più presto un nuovo direttore sportivo. "Avrebbe", in realtà. Perché? Al momento la priorità del club è quella di difendersi dalle accuse nei successivi gradi di giudizio, provando a ribaltare il verdetto sulle plusvalenze. In attesa di ulteriori sviluppi, i primi nomi per sostituire Cherubini, partono da Giovanni Manna, prima della rivoluzione già in odore di promozione al fianco dello stesso Cherubini, senza dimenticare Matteo. Superata la bufera, si guarderà il futuro: occhio a Cristiano(ds Napoli), Frederic(ds Milan) e Giovanni(ds Sassuolo).