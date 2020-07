1









La Juventus ha affrontato la Sampdoria 123 volte in A: 60 successi, 37 pareggi e 26 sconfitte, ma Juve e Samp non pareggiano in Serie A dal dicembre 2014 (1-1 allo Stadium). I bianconeri hanno trovato il gol in tutte le ultime 10 partite interne di Serie A contro la Sampdoria, realizzando 29 reti nel parziale (2.9 di media a match), ma hanno incassato 13 gol nelle ultime sei giornate di campionato: solo Brescia (16) e SPAL (20) hanno fatto peggio.