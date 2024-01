Chiesa out con la Salernitana, le sue condizioni

Juve, altro stop per Chiesa: è la quarta volta che si ferma

Dopo i 20 minuti abbondanti contro la Roma e la titolarità in Coppa Italia, era tutto pronto per rivedere dal primo minutoanche in campionato. Avrebbe giocato lui al fianco di Dusan Vlahovic contro la Salernitana per provare a ripetere la grande prestazione fornita dall'italiano proprio contro la squadra di Filippo Inzaghi pochi giorni fa. E invece Allegri dovrà rinunciare a Chiesa, di nuovo dopo la trasferta di Frosinone.Un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, che si è gonfiato. Esclusi problemi più seri ma comunque una situazione da monitorare con attenzione nei prossimi giorni. Anche perchéDello staff e dello stesso giocatore. L'aspetto mentale infatti è un fattore per il giocatore, come già in passato aveva fatto capiresenza tanti giri di parole. "Ha fatto la risonanza ed è negativa, ma ha comunque fastidio e parlandoci era un po' preoccupato. Proprio perché non l'ho visto tranquillo, ho deciso di non portarlo", le parole usate dal tecnico prima di Juventus-Torino. Serenità è invece il concetto che che aveva usato quando ha annunciato che Chiesa sarebbe stato fuori per la gara con il Frosinone: "Chiesa ha sentito fastidio al tendine rotuleo, non era sereno e l'abbiamo lasciato a casa".Per Chiesa si tratta del quarto stop stagionale. I primi due erano arrivati in concomitanza con lail secondo lo aveva costretto a saltare il derby per un problema muscolare. Poi c'è stato il fastidio al tendine rotuleo di poche settimane fa e ora questo problema al ginocchioin questo girone di andata ma in questo dato c'è da evidenziare una differenza tra l'inizio di stagione e gli ultimi mesi. Il classe 1997 infatti è sceso dal primo minuto nelle prime sette gare mentre dall'ottava giornata alla diciannovesima, ha giocato dall'inizio solo in sei occasioni, saltandone tre e subentrando in altre tre partite. In pratica, per problemi fisici e non scelte tecniche, Allegri ci ha rinunciato da titolare in metà delle ultime 12 partite. Un piccolo campanello d'allarme, in attesa di capire meglio quando potrà rientrare.