È notizia di questa mattina il problema all'adduttore di Federicoche inizialmente sembrava potesse tenere l'esterno ai box soltanto per la gara contro la Macedonia ma sembrava potesse continuare a restare nel ritiro azzurro. Invece l'attaccante della Juventus è stato costretto a dare forfait. Chiesadopo gli esami strumentali di questa mattina e farà ritorno a Torino.Secondo quanto riferisce calciomercato.com, la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto l'esterno bianconero ha dato esito negativo per quanto riguarda ipotetiche lesioni, ma il calciatore farà comunque nelle prossime ore altri esami medici per capire meglio le sue condizioni e le chance eventuali di esserci contro la Lazio tra poco più di una settimana.