È una vera e propria emergenza quella a cui dovrà far fronte Massimiliano Allegri nella gara di domani contro il Bologna. Il tecnico toscano potrebbe essere costretto a rinunciare anche a Denis Zakaria. Come riferisce SkySport infatti il centrocampista svizzero non sarebbe al meglio e potrebbe essere tenuto a riposo precauzionale in vista dell'impegno di Coppa Italia di mercoledì sera contro la Fiorentina.



LA SITUAZIONE - Lo stop in settimana di Arthur, Miretti alle prese con una distorsione. I lungo degenti Manuel Locatelli e Weston McKennie. A questa lista ora si aggiunge anche Denis Zakaria. Per il centrocampo della Juventus rimane solo Adrien Rabiot, domani contro il Bologna potrebbe essere tutto nelle mani del francese. Gli ultimi dubbi saranno comunque sciolti domani, restano da valutare le condizioni di Zakaria.