C'è un allarme centravanti. Che palesa come Alvaro Morata sia il giocatore più importante e determinante per questa squadra. Il motivo? Prova a spiegarlo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Con spazi così chiusi, le vie di fuga sono le solite: aggiramento o imbucata. L’opzione uno è disinnescata dall’impaccio di Kulusevski e Chiesa e dall’assenza di Morata. Chi si alterna nella casella del 9 non le becca mai. L’opzione due avrebbe nome cognome: Paulo Dybala, che sbloccò l’ultimo derby il 4 luglio scorso. Suo ultimo gol in campionato, 154 giorni fa. Ma la Joya è il pallido ricordo di se stesso. Tutto poggia su Cuadrado".