Brutte notizie per lae Massimiliano. La situazione degli juventini convocati in Sudamerica preoccupa da tempo, perché molto difficilmente potranno essere a disposizione per la gara dell'11 settembre contro il Napoli. A questo, si aggiunge una preoccupazione in più. Secondo quanto riporta il giornale El Observador, infatti,sarebbe stato sostituito al 71' della partita tra Uruguay e Perù, non per scelta tecnica ma per un problema muscolare. Situazione, quindi, in divenire: il centrocampista sarà monitorato dallo staff medico della nazionale e da quello della Juventus, che a distanza osserva con grande attenzione gli sviluppi.