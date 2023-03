Dalla partita contro il, le brutte notizie per laarrivano dalle condizioni dei calciatori. In particolar modo, i campanelli d'allarme sono suonati perPer quel che riguarda, il difensore ha dovuto alzare bandiera bianca dopo 20 minuti di gioco. Per lui un problema muscolare, al flessore destro, che dovrà essere approfondito tramite visite strumentali. In ogni caso, si allontana decisamente la sua presenza dalla lista dei convocati per la Sampdoria. Dovrà essere esaminato da vicino anche Federicoche ha fatto preoccupare i tifosi. Movimento innaturale del ginocchio destro e ultimi minuti del match giocati da fermo: solo il passaggio dal JMedical determinerà entità di un eventuale infortunio e tempi di recupero. Un mezzo sorriso sul fronte, per lui stanchezza e unpo' di affaticamento muscolare nella zona dell'adduttore e della coscia sinistra. Niente di cui preoccuparsi.