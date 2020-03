La Juventus e Allan sono entrati in contatto, seppur timido, a gennaio. È questo il retroscena riportato da Calciomercato.com, secondo cui il centrocampista del Napoli sarebbe stato proposto al club bianconero dopo la cessione di Emre Can al Borussia Dortmund. Cosa ha stoppato l’affare? Le alte richieste di Aurelio De Laurentiis. Nonostante si tratti di un giocatore progressivamente accantonato da Gattuso e allo stesso tempo molto apprezzato da Sarri, il presidente partenopeo ha fissato il prezzo a circa 40 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza bianconera, che ha declinato l’occasione. Questo lo scenario di gennaio, che difficilmente si sbloccherà in vista dell’estate.