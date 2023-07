Un ospite speciale al nostro allenamento



Owen pic.twitter.com/i8r9zIbKPb — JuventusFC (@juventusfc) July 30, 2023

A stringere la mano ad Allegri nell'ultimo allenamento è spuntato... Owen Wilson. Il famosissimo attore americano è comparso al campo bianconero per conoscere la squadra e salutare tutti i protagonisti. Poi ha posato con la nuova maglia della Juve, con il suo cognome e il numero 18. Un nuovo incontro in una tournée che ne ha visti parecchi e che sta regalando nuova internazionalità alla Juve. Del resto, i volti come quelli di Owen Wilson non passano inosservati.