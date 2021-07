Ha effettuato le visite mediche mercoledì 14, "mimetizzandosi" insieme ai giocatori della Juventus che accorrevano al J Medical per i test pre-raduno. Ma lui è un nuovo acquisto, un giovane nuovo acquisto del club bianconero. Un colpo da lanciare nella Primavera.Chi è questo nuovo arrivato?Viene spontaneo fare un paragone con Daouda Peeters (creciuto però nell'altro club di gran prestigio del Belgio, il Bruges) altro centrocampista di gran fisicità ormai elemento fisso della Juve Under 23.Nonge Boende è cresciuto nel fiorente vivaio dell'Anderlecht, dove ha compiuto la trafila giovanile fin dall'età di 7 anni, fino a questo trasferimento alla Juve, dove sta per firmare un contratto della durata di tre anni.