Tempo al tempo. Ma tempo soprattutto a Tarik. Il difensore bosniaco, classe 2003 con tanto di passaporto sloveno, lascia l'Austria e arriva a Torino: lagli ha dato la possibilità di firmare il suo primo contratto da professionista. Sarà di quattro anni e partirà dalla Primavera. Come racconta La Gazzetta dello Sport, occhio anche alle prime esperienze in Under 23.Occhi sul giocatore, fissi e ormai da un annetto. La Juve cercava soprattutto un centrale bravo a tenere botta, ne ha trovato uno perfetto e pure di piede mancino. Rapido e attento, con una buona dose di personalità, per nulla da smussare. La fumata bianca è arrivata però anche e soprattutto per le doti fisiche del giocatore: un metro e ottantasette d'altezza e bravo a sfruttarli tutti nel gioco aereo.