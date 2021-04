Vent'anni, qualità da vendere e dribbling ubriacante. Se ti punta non lo prendi più. E' questo l'identikit del georgiano del Rubin Kazan Khvicha Kvaratskhelia, attaccante esterno, preferibilmente sinistro, classe 2001 che negli ultimi mesi è entrato nel mirino della Juventus. 'Un colpo alla Paratici' l'ha definitivo qualcuno. Che studia, cerca, analizza, valuta e alla fine tac, affonda il colpo. Tra gli esempi più recenti c'è quello di McKennie, pescato nello Schalke quando nessuna big europea si era accorta di lui.



IN CRESCITA - Il prossimo potrebbe essere proprio il nuovo gioiello del calcio georgiano, che nel 2019 è stato inserito dalla Uefa tra i 50 giovani più promettenti della stagione. Quell'anno totalizzò 3 gol e 5 assist in 28 partite, in questa stagione ha segnato 4 reti servendo 8 assist in 23 presenze (decisivo una volta ogni due partite). Segno che il ragazzo è in crescita e migliora anno dopo anno, nel Rubin è un titolare fisso e il suo agente è convinto che sia pronto per il grande salto: "L'importante è non bruciarsi" ha detto, convinto di avere tra le mani il calciatore più talentuoso nella storia della Georgia. Lo pensano anche diverse big che hanno già messo gli occhi su di lui. Juve ma non solo, perché il ragazzo piace anche a Milan e Borussia Dortmund. LA VALUTAZIONE - Protagonista in Russia con il Rubin ma anche con la maglia della sua nazionale: due anni fa il debutto con la maglia della Georgia appena maggiorenne, nell'ultima sosta per le nazionali ha segnato alla Spagna e alla Grecia nel giro di tre giorni. Secondo Transfermartk ha una valutazione di circa 15 milioni, che potrebbero essere pagati in diversi momenti magari con un prestito inziale o dilazionando il pagamento. I bianconeri lo studiano e ci pensano. Kvaratskhelia può essere l'intuizione di Paratici per la nuova Juve.