di Andrea Giorgetti

Dopo la felice operazione Spinazzola-Pellegrini, Juventus e Roma stanno lavorando ad un altro scambio. I giocatori coinvolti nella trattativa sono Daniele Rugani ed Alessio Riccardi. Se del difensore bianconero si conoscono qualità, pregi e difetti, doti per le quali il giocatore è stato richiesto dall’entourage giallorosso, meno noto è il profilo di Alessio Ricciardi. Scopriamolo.



TUTTOCAMPISTA - Nato nel 2001 a Roma, Riccardi è cresciuto con la maglia numero 10 giallorossa sulle spalle. Dotato di tecnica finissima ed un'innata capacità di palleggio, Riccardi è un centrocampista, o tuttocampista, che ama spaziare tra le linee non disdegnando gli inserimenti. Predilige agire dietro le punte e, sfruttando la capacità di leggere le situazioni prima che esse si verifichino e di prevedere in anticipo le giocate dei compagni, può dare sfoggio della specialità della casa: gli assist. Capace anche di partire largo a destra, negli ultimi anni le sue doti di finalizzatore sono accresciute. Aggregato alla squadra primavera della società capitolina dall’estate 2017, il giocatore ha disputato 71 partite mettendo a segno la bellezza di 18 goal. Il suo apporto nella Nazionale Under 19 è altrettanto importante: 13 presenze e 4 goal.



ESORDIO - Per la calma e la naturalezza, dote che appartiene a chi sa come giocare a calcio, Riccardi è stato impiegato anche come vertice basso di centrocampo con propensioni al gioco in verticale. E’ stato proprio questo il ruolo ricoperto dal giovane al suo esordio in prima squadra, avvenuto nella partita di Coppa Italia disputata tra Roma e Virtus Entella il 14 gennaio 2019. Al giovane manca ancora l’esordio in Serie A. Sarebbe già potuto avvenire se l’ex dirigente giallorosso Monchi avesse ceduto alla corte del Sassuolo che la scorsa estate si era spinto ad offrire ben 5 milioni di euro per il cartellino di Riccardi. La prima partita nella massima competizione italiana è soltanto rimandata. Se la trattativa tra Roma e Juventus dovesse andare a buon fine, il giovane e talentuoso Riccardi potrebbe adempiere a questo rito con una maglia a strisce bianconere.