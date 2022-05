La Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Dusan Vlahovic, dandogli il cambio nella prossima stagione. La scelta sarebbe tra un attaccante che può giocare sia da centrale che da esterno, come Alvaro Morata (il cui destino resta in bilico) oppure una punta vera di ruolo. Come riferisce il Corriere dello Sport nel caso in cui si cercasse una punta di peso il nome caldo è quello del trascinatore del Bologna Marko Arnautovic.