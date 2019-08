Ricordo ogni singola 1^ giornata, grandi emozioni che svaniscono al fischio d’inizio per lasciar spazio al gioco! Che sia bello e divertente, che ci faccia gioire ed esultare, bentornato campionato! #ADP10 pic.twitter.com/B4mG4o1Qgs — Alessandro Del Piero (@delpieroale) August 24, 2019

"Ricordo ogni singola prima giornata, grandi emozioni che svaniscono al fischio d’inizio per lasciar spazio al gioco! Che sia bello e divertente, che ci faccia gioire ed esultare, bentornato campionato!". Il ricordo diindimenticata e indimenticabile bandiera della Juventus, è già diventato virale sul web, dove sta ottenendo tantissime reazioni. L'ex capitano, ritratto da giovane in bianconero nella foto, sa sempre come suscitare grandi emozioni.​