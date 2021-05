Fabio Paratici è presente all'Allianz Stadium per la Partita del Cuore. No, il direttore dell'area football della Juventus non sarà in campo insieme al resto del board bianconero e all'attuale allenatore Andrea Pirlo, ma si limita ad assistere ai match della serata dalla tribuna. Periodo caldissimo per Paratici, reduce dall'annata difficile della Juve di Pirlo e anche lui incerto del proprio futuro in società: il contratto suo e del vicepresidente Pavel Nedved è in scadenza e ancora non si diradano le nubi dei dubbi e delle ipotesi.