Nasce una nuova linea di abbigliamento in casa Juventus. Lo racconta il sito ufficiale bianconero:



"Esprimere la propria passione ogni giorno, indossandola, vivendola sulla propria pelle, e mostrandola con l'orgoglio che solo uno stile unico come quello di Juventus sa regalare. È con questo spirito che nasce Juventus Essential, la nuova linea di abbigliamento disegnata e realizzata interamente da Juventus.



T-shirt, felpe, giacche, joggers, in tessuti e materiali di alta qualità e tutti rigorosamente Made in Italy: questi i capi più importanti del guardaroba casual maschile, personalizzati con il logo e naturalmente caratterizzati dai colori bianco e nero, cui si aggiunge un elegante blue navy.



Juventus Essential per ora è disponibile negli Juventus Store, anche ovviamente in quello inaugurato oggi a Milano, e sullo Juventus Official Online Store, ma presto la collezione si troverà anche presso una rete selezionata di negozi multimarca. A Juventus Essential si affianca un nuovo episodio di Icon Collection, la linea più trendy dell'offerta, fortemente influenzata nei volumi, materiali e grafiche dalle tendenze streetwear".