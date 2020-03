La Juventus resta alla finestra per Willian, talento classe '88 di proprietà del Chelsea. Il brasiliano, infatti, è in scadenza nel giugno 2020 e avrebbe già discusso il rinnovo con il suo attuale club. Trattative che, però, come riporta il Daily Express, non è andata a buon fine. I Blues hanno incassato il no di Willian alla prima offerta, con la distanza di un anno sul contratto che separa le due parti. Così, per la Juve si potrebbe aprire lo spiraglio giusto per inserirsi e strappare quindi il consueto parametro zero a cui Fabio Paratici ha ormai abituato i tifosi.