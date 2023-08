Nonostante non ci sia al momento una vera trattativa, nel mirino della Juve continua ad esserci Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto scrive Tuttosport, il club bianconero è alla finestra per capire come si può sviluppare la situazione dei portieri. Ovviamente, l'ex Milan può diventare un'opzione solo in caso di cessione di Szczesny.