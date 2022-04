Nicolò Zaniolo resta un obiettivo concreto del mercato della Juventus per sostituire Paulo Dybala in estate. Il giocatore è valutato dalla Roma 60 milioni di euro, però stando a quanto riporta Il Messaggero la società dovrà rivedere la valutazione del giocatore in quanto a quella cifra nessun club presenterebbe offerte. Sono comunque state stoppate tutte le trattative per il rinnovo di contratto di Zaniolo con la Roma, il giocatore classe 1999 sembra sempre più ai margini della squadra.