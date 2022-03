L'ex attaccante dell'inter Mauro Icardi ora in forza al Paris Saint Germain stando a quanto riporta RMC Sports dopo tre anni al termine della stagione lascerà la città francese. Icardi è stato per lungo tempo un obiettivo tra le altre anche della Juventus. Ora Maurito dunque valuterà le offerte per l'estate e con il suo entourage sceglierà la sua prossima destinazione.